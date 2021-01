Alunos de caraúbas terão aulas remotas

A Prefeitura de Caraúbas, por meio da Secretaria de Educação, reuniu durante dois dias, gestores e corpo técnico do município e rede estadual para debater o início do ano letivo 2021, em tempos de pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Após muitas discussões ficou acertado que as aulas retornarão em 1º de fevereiro de forma remota. De início, a rede municipal de ensino retomará o calendário do ano passado, uma vez que restam pouco mais de 30% da carga horária a ser concluída.

“Nesta quarta e quinta-feira, nos reunimos com todos os setores da educação municipal e estadual para discutir a recomendação feita através do Comitê Científico do Rio Grande do Norte, com as orientações do retorno das aulas de forma remota. Foi orientado aos municípios, construir uma proposta do formato remoto. A proposta do estado era de iniciar as aulas em fevereiro de forma híbrida, porém chegamos a uma conclusão em consenso com o Conselho Municipal da Educação que o retorno das atividades escolar será a partir do dia 1º de fevereiro de forma remota, que consiga concluir o ano de 2020”, explicou o secretário de Educação Francisco Antônio Alves da Silva.

Entenda

O ano letivo 2020 teve 66% percorrido e agora vai retornar o resto dos 34% até o final de abril com aulas remotas referentes a 2020.

Ainda conforme decisão, a partir de 1º de março, o ensino infantil com forma remota já começa 2021. “Bastante positiva a reunião no sentido que foi um acerto com a rede estadual. Que permanece virtual nesse ano de 2021 até terminar o ano letivo de 2020”, concluiu.