Alunos da rede pública de ensino do RN podem ganhar notebook e tablets em concurso de vídeos curtos; saiba como participar

Alunos do ensino médio das redes públicas estadual e federal do Rio Grande do Norte poderão ganhar um notebook e dois tablets através de um concurso de vídeos curtos promovido pelo Ministério Público do RN.

Com o tema “MPRN Perto de Você: Quem Somos e o Que Fazemos”, a proposta do concurso é incentivar os alunos a produzir vídeos curtos sobre a atuação do MPRN, de modo que a pesquisa realizada para a produção dos vídeos amplie o conhecimento dos participantes sobre a instituição e sobre os aspectos da cidadania e da proteção de direitos.

As inscrições e submissão dos vídeos já podem ser feitas. O prazo vai até o dia 1º de novembro. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do preenchimento de um formulário eletrônico.

Os alunos podem participar de forma individual ou em grupos de até cinco participantes da mesma escola. É necessária a orientação por parte de um servidor público (professor, coordenador, diretor da unidade de ensino ou congênere) lotado na unidade escolar na qual o(s) aluno(s) inscrito(s) esteja(m) matriculado(s).

As especificações técnicas sobre os vídeos, o cronograma e os detalhes sobre os critérios de julgamento podem ser conferidos no edital.

“Essa iniciativa institucional tem o objetivo de contribuir para o processo de formação cidadã dos alunos do ensino médio da rede pública. Eles são titulares de direitos e o Ministério Público tem o papel de promover a defesa desses direitos. Precisamos cada vez mais mostrar à sociedade como podemos atuar e seguir como agentes de transformação social no exercício de nossa missão”, destacou a procuradora-geral de Justiça Elaine Cardoso.