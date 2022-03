Alunos aprovados na Uern têm até amanhã para realizar cadastro institucional

Os estudantes aprovados na Chamada Regular do Processo Seletivo SiSU/UERN 2022 têm até essa sexta-feira, 4 de março, para realizar o Cadastro Institucional, que consiste no envio de documentos em formato pdf para a secretaria do curso. Quem não cumprir esta etapa perde o direito à vaga.

Para verificar a lista de documentos necessários, basta acessar o anexo II do EDITAL Nº 011/2022 – PROEG/UERN; os endereços eletrônicos para onde se deve encaminhá-los consta do anexo III. Na mensagem a ser enviada, deve-se informar o nome completo, o curso e o campus.

Além disso, o preenchimento das vagas por meio de cotas prevê etapas adicionais. No caso de ingressantes pretos, pardos e indígenas, é preciso enviar documentos complementares, presentes no anexo VIII do edital e destinados ao procedimento de heteroidentificação. Seu envio também tem essa sexta-feira como data-limite.

Aprovados e aprovadas na categoria pessoa com deficiência, por sua vez, devem esperar o edital da Junta Multiprofissional, a ser publicado em 8 de março.

Vale lembrar que o Cadastro Institucional é uma etapa prévia, que gera vínculo apenas provisório com a Uern. Os aprovados e as aprovadas devem aguardar ainda o prazo da matrícula curricular, que será oportunamente divulgado, cabendo ao candidato e à candidata acompanhar as publicações no portal da Universidade.