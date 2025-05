Aluno autista é esfaqueado por colega dentro de escola pública em Mossoró

Um estudante autista de 14 anos foi ferido com golpes de faca na manhã desta quarta-feira 14, dentro da Escola Municipal Duarte Filho, localizada no conjunto Walfredo Gurgel, em Mossoró. O agressor é um colega de turma, de 15 anos, que entrou armado no local.

O ataque ocorreu dentro da unidade de ensino e mobilizou funcionários e autoridades. Em nota, a Prefeitura de Mossoró afirmou que a situação foi “rapidamente” controlada pela equipe escolar, que acionou a Guarda Civil Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a vítima foi atendida ainda na escola, passou por avaliação médica e está fora de perigo.

“A Secretaria acompanha tudo de perto e segue adotando as providências necessárias para o bom andamento das atividades escolares, com total atenção aos alunos, profissionais e famílias envolvidas”, declarou a pasta no comunicado oficial.

O adolescente responsável pela agressão foi encaminhado à Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA), no Centro de Mossoró.