Alugado, mas com a sua cara: como personalizar o apartamento sem descumprir o contrato

Morar em um apartamento alugado, muitas vezes, é visto como uma limitação para criar ambientes que transmitem tanto a personalidade dos moradores quanto a sensação de estar em um lar. Com mais de 20% da população do país vivendo nessas condições, de acordo com dados do IBGE, crescem as dúvidas sobre o que pode ou não reformar para deixar o espaço confortável para quem vive.

De modo geral, pode ser modificado tudo aquilo que consta como permitido em contrato. Cada documento é feito individualmente, seguindo as diretrizes da Lei do Inquilinato, que garante a reforma por necessidade, como reparo de infiltrações, por exemplo, mas também permite ao locatário fazer obras consideradas estéticas, como pintura nas paredes.

Independentemente do que diz a lei, é aconselhável verificar todas as informações contidas no contrato, assegurando que nenhuma cláusula seja quebrada. Além disso, qualquer mudança deve ser comunicada ao proprietário, garantindo um bom relacionamento.

Vale a pena reformar o apartamento alugado?

Embora a moradia alugada não seja fixa, o tempo que se mora ali deve ser apreciado. Criar um ambiente com decorações agradáveis e que combine com a personalidade dos inquilinos nem sempre é o suficiente. Muitas vezes, reformas precisam ser feitas, principalmente para que o apartamento se adapte à rotina dos moradores.

Como já foi dito, qualquer mudança deve ser comunicada ao proprietário antes mesmo de ser feita. Na maioria dos casos, ele pode solicitar que essas alterações sejam desfeitas antes da entrega do imóvel. Por isso, é aconselhável fazer pequenas obras, que, mesmo que pareçam simples, já fazem a diferença no ambiente.

Comece pelas paredes

Uma reforma rápida e que cabe no orçamento é a alteração da cor das paredes. Seja aplicando papel adesivo ou pintando com cores diferentes, essa mudança já altera completamente a aparência dos cômodos. Além disso, esse tipo de alteração é muito fácil de ser desfeito antes da devolução.

Pense nos móveis

Móveis planejados e feitos sob medida podem ser o sonho de quem mora em um apartamento, mas, no caso do aluguel, é aconselhável que o mobiliário seja adaptável também às próximas residências.

Por isso, na hora de comprar itens para a nova casa, é importante considerar que as mobílias, principalmente as maiores, como armários e mesas, possuem um tamanho considerado padrão de fábrica, com medidas inteiras, e nunca números quebrados.

Faça adaptações

De modo geral, grandes reformas são proibidas em apartamentos alugados. Derrubar paredes ou criar divisórias tende a ser um dos principais problemas na hora de adaptar o espaço.

Pensando nisso, uma maneira eficiente para quem precisa separar o espaço é investir em divisórias. Elas podem ser feitas tanto com móveis, como uma estante, quanto com biombos ou painéis próprios.

Pense na iluminação

A iluminação é um dos elementos que dá o toque final para o apartamento. Luzes indiretas e tons amarelados garantem mais conforto e tornam os espaços perfeitos para o descanso. Já as luzes brancas e de teto remetem a locais em que há uma necessidade maior de concentração ou de limpeza, como a cozinha, por exemplo.

Além disso, trocar os lustres e investir em abajures diferentes levam charme para o apartamento, sem precisar de grandes obras.

Por fim, ao buscar um apartamento para alugar, o inquilino pode negociar diretamente com o proprietário algumas reformas que deseja realizar antes mesmo de iniciar o aluguel. A depender do contrato, o valor dessas obras pode ser abatido ou mesmo dividido entre locatário e locador.