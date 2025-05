Alta do IOF expõe racha na ‘lua de mel’ entre Alcolumbre e Lula

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), fez chegar ao Palácio do Planalto alertas da Casa presidida por ele. O descontentamento com decisões do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi um dos pontos da conversas entre ele e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na noite de quarta-feira (28).

Alcolumbre revelou a Haddad que o clima na Casa azedou com o decreto de Lula para elevar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Pouco antes, no entanto, ele próprio havia dirigido críticas ao terceiro mandato do petista, sinalizando uma suposta “usurpação” de poderes do Legislativo.

Outrora fiador de uma série de planos do governo, o presidente do Senado pediu que o governo apresentasse medidas alternativas à alta do IOF para compensar déficits nas contas públicas. Relatou ainda, segundo aliados, que a insatisfação com o decreto era maior entre os senadores do que a observada na Câmara.

O senador repetiu que não houve diálogo por parte do Planalto para a tomada de decisão e que isso poderia levar o Congresso a também tomar uma medida unilateral.

A tônica das declarações, na avaliação de senadores, é um raro episódio de descompasso entre Davi Alcolumbre e Lula.

Acordos e lua de mel

Conhecido por ser cumpridor de acordos e pela habilidade de negociação, Alcolumbre vem ganhando espaço e prestígio no terceiro mandato de Lula. Desde a posse do petista, o senador tem evitado críticas públicas à gestão e privilegiado a abertura de caminhos para negociatas que rendam frutos para os dois lados.

O bom trânsito de Alcolumbre com diversos setores da política o transformou também em uma espécie de articulador informal do Planalto, com o qual Lula tem mantido conexão direta, sem intermediários.

Provas da boa relação estão espalhadas por indicações de Davi Alcolumbre em várias instâncias da administração pública. Na ponta mais visível, o presidente do Senado é o responsável pela nomeação de dois ministros da Esplanada de Lula (Comunicações e Desenvolvimento Regional).

Em “lua de mel” com Lula, Alcolumbre pegou carona em seguidas viagens internacionais do petista — as mais recentes à China e à Rússia. Enquanto ele cumpria agendas com Lula, o Senado ficou paralisado.

Davi Alcolumbre conquistou ainda o compromisso de Lula em dar andamento aos estudos para exploração de petróleo em águas profundas do Amapá, na chamada Margem Equatorial.