ALRN veta sessão solene em homenagem ao MST

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN) vetou, em sessão realizada nesta quarta-feira (13), a proposta da sessão solene em homenagem ao Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), proposto pela deputada estadual Isolda Dantas (PT). No plenário da ALRN, 11 deputados votaram contra e 5 a favor.

A deputada estadual Isolda Dantas, líder do PT, na ALRN, questionou o veto e parabenizou a existência do Movimento. “Eu seguirei com muito orgulho de dizer que sou a deputada do MST”, disse a parlamentar.

A deputada disse que não ficou abalada e que irá homenagear o movimento, mesmo fora da Casa legislativa.

“Não é razoável uma Casa impedir que trabalhadores e trabalhadoras passem 10 anos debaixo de uma lona preta produzindo alimentos, sejam homenageados”, lamentou a parlamentar, ressaltando que a classe política que vota contra o MST, entra nos assentamentos para pedir votos. “Aqui fica minha tristeza, meu lamento”, disse a deputada.

Segundo a deputada Isolda Dantas, a ação da oposição terá consequências futuras. “Não é de imediato”, disse a deputada, que pediu “menos ódio” na política.