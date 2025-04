Alok, Natanzinho Lima, Pablo e Zé Vaqueiro são atrações no São João do Assú 2025

Na noite desta segunda-feira (7), foi realizado o lançamento oficial do São João do Assú 2025, com presença de autoridades, imprensa e acompanhou o anúncio das atrações principais.

De acordo com o município, com 299 anos de história, o São João do Assú é considerado o mais antigo do mundo e, este ano, será celebrado entre os dias 14 e 24 de junho, com uma programação intensa que mescla tradição religiosa, cultura popular e grandes nomes da música nacional.

Confira a programação: 14 de junho

Natanzinho Lima

Tarcísio do Acordeon

15 de junho

Kadu Martins

Raynel Guedes

18 de junho

Limão com Mel

Zé Vaqueiro

19 de junho

Nuzio Medeiros

Pablo 20 de junho

Túlio Milionário

Gustavo Mioto

Circuito Musical

21 de junho

Taty Girl

Arnaldinho Neto

Michele Andrade

22 de junho

Lagosta Bronzeada

Pedro e Erick

Almoço de São João – André da Mata

23 de junho

Zé Filho

Alok

24 de junho