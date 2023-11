Allysson Bezerra não participa de reunião da bancada federal

O prefeito de Mossoró, Allysson Bezerra levou falta em mais uma reunião da bancada federal que discute o encaminhamento de emendas do Orçamento Geral da União (OGU) para os municípios.

Ano passado o prefeito não esteve na reunião e Mossoró sofreu consequências quando não foi contemplada com as emendas de bancada. Allysson usou as redes sociais para reclamar, mas não avaliou sua ausência na reunião.

Este ano, mais uma falta para o prefeito da segunda cidade maior do Estado, que não se deslocou à Capital para defender os interesses de Mossoró.

Em defesa de algo para Mossoró, veio a voz da governadora Fátima Bezerra (PT) que pediu recursos para a conclusão das obras da Estrada do Melão e, o presidente da Câmara Municipal, Lawrence Amorim que defendeu recursos para o Santuário de Santa Luzia, uma de suas bandeiras

No momento da reunião, Allyson participava da abertura do Jogos Escolares de Mossoró.

*Com informações do blog Bruno Barreto