Allyson trata com ministro do Desenvolvimento Regional melhorias para o RN

O deputado estadual e prefeito eleito de Mossoró Allyson (Solidariedade) se reuniu segunda-feira (07), em Brasília-DF, com o ministro potiguar Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional.

Acompanhado do vice-prefeito Fernandinho (PSD), Allyson tratou com Rogério Marinho sobre programas, projetos e liberação de verbas para o saneamento básico, perfuração de poços na zona rural, iluminação, habitação e outros temas de interesse da sociedade norte-rio-grandense.

“Solicitamos o apoio e empenho do ministro nas pautas apresentadas, que com certeza beneficiarão o nosso povo potiguar”, disse o parlamentar.

Allyson e Fernandinho também cumpriram agenda de trabalho no Ministério da Saúde, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no Ministério da Educação e na Fundação Nacional da Saúde (FUNASA).