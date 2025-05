Allyson retira mais de R$ 3,5 milhões previstos para atividades de apoio à criança e ao adolescente

O prefeito Allyson Bezerra (UB) retirou mais de R$ 3,5 milhões de reais orçados para a realização de atividades de apoio à criança e ao adolescente no município de Mossoró. A redução impacta negativamente, por exemplo, no não desenvolvimento de atividades de apoio psicológico nas escolas e no atendimento às crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual.

Com a redução, foram comprometidas, entre outras, as atividades de manutenção, ampliação e fortalecimento desenvolvidas pelo Centro de Referência Especial em Assistência Social (CREAS), o funcionamento e manutenção dos Conselhos Tutelares e as ações de fortalecimento do serviço de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, esta última sofreu uma redução de R$170 mil para apenas R$10 mil reais, mais de 90% do recurso.

De um montante de R$4.199.236,23, restou apenas R$677 mil. Ao todo, foram retirados mais de 3 milhões de reais das ações para crianças e adolescentes em Mossoró. Entre acréscimos e anulações no remanejamento das dotações orçamentárias feitas pelo prefeito Allyson através da Lei 4181/2025 em diversas unidades gestoras, também foram prejudicados os idosos, pessoas com deficiência, famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

A vereadora Marleide Cunha levou a denúncia às 12ª Promotoria e 15ª Promotoria do Ministério Público do Rio Grande do Norte, respectivamente responsáveis pela Defesa da Criança e do Adolescente e Defesa da Pessoa Idosa e Com Deficiência. O documento elaborado pela vereadora contém, com detalhes, todas as ações que foram reduzidas nas dotações orçamentárias.