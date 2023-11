Allyson e Caern tratam de plano de ações para resolver falta de abastecimento de água em Mossoró

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, se reuniu nesta quarta-feira (1º), com a diretoria da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), no Palácio da Resistência, e tratou de medidas resolutivas para o abastecimento de água no município.

No encontro, que contou com a presença do diretor-presidente da Caern, Roberto Sergio Linhares, foi apresentado plano de ações pela companhia para regularizar os problemas de abastecimento de água registrados com mais intensidade em Mossoró ao longo dos últimos meses.

“Uma reunião importante, tratando, como tema principal, o abastecimento de água da cidade de Mossoró. Todas as demandas que chegam nas secretarias pela população, via rede social, foram bem pontuadas pela Caern. Discutimos aqui sobre zona rural, construção de dois novos poços, a adutora que vem da cidade de Apodi, que está em construções. É importante esse relacionamento com a Caern. Também discutimos a respeito da infraestrutura, do nosso dia a dia, da pavimentação”, destacou o prefeito.

Roberto Linhares destacou a parceria com o Município para desenvolver as ações em prol de Mossoró. “A gente veio tratar com o parceiro, com o Município de Mossoró, sobre as ações de curto, de médio e de longo prazo que a Caern está desenvolvendo para melhorar o abastecimento de Mossoró, para mudar essa realidade de 50 anos. Foi uma reunião muito boa”, disse.

“A gente viu claramente o interesse da Prefeitura de estar junto nesse momento difícil e dar um alento para a população e dizer, sim, que estão sendo desenvolvidas as ações e vão continuar sendo desenvolvidas para que Mossoró tenha uma situação de abastecimento diferente da que a gente teve há pouco tempo com a quebra do poço P-11. Eu afirmo categoricamente que a parceria Caern e Município vai levar a que o serviço realmente seja melhor prestado para a população”, finalizou ele.

Essa foi a segunda reunião ocorrida em pouco mais de um mês entre o Chefe do Executivo mossoroense e a diretoria da Caern, em Mossoró, tendo como principal tema resolver o problema de falta de água no Município.