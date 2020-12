Allyson destaca atuação na Assembleia e agradece população do RN

O deputado estadual e prefeito eleito de Mossoró Allyson Bezerra (Solidariedade) destacou sua atuação na Assembleia Legislativa durante sessão ordinária nesta terça-feira (15). O parlamentar mossoroense participou da sessão em plenário.

“Tenho orgulho de ter chegado a essa Casa sendo o deputado mais votado na minha terra Mossoró e de trabalhar incansavelmente pelo nosso povo, de ser um deputado atuante, de representar os anseios da minha terra e da juventude do RN que acreditou e confiou em mim. Quero agradecer a cada um de vocês pelo apoio e atenção”, afirmou Allyson.

O parlamentar também citou a campanha vitoriosa para a Prefeitura de Mossoró. Derrotando uma das maiores oligarquias do estado, Allyson foi eleito prefeito com 65.297 votos.

“Vencer a campanha era o improvável, impossível, mas Deus nos abençoou. Agradeço ao meu Deus e as pessoas que me apoiaram. Faço política por vocação e paixão pelo meu povo. Na campanha, cada pessoa que me abraçava, olhavam pra mim e diziam não desista, não pare, você vai ser prefeito. Estou com muita disposição para trabalhar e temos trabalhado desde a vitória”, destacou ele.

“Estamos imbuídos em um sentimento de fazer uma gestão histórica, assim como foi a nossa campanha. O povo deu uma resposta. Sou grato a todos que nos apoiaram e caminharam comigo. Serei o prefeito de todos os mossoroenses, independente de religião ou condição financeira”, afirma.

O prefeito eleito também reforçou que sua gestão vai buscar apoio dos deputados estaduais e tem diálogo aberto com todos. “Precisarei do apoio dessa Casa Legislativa, dos vereadores, da bancada federal, do governo estadual. Certamente buscaremos fazer uma grande gestão. Estarei na Prefeitura de Mossoró pronto para receber todos os deputados”, finalizou Allyson.