Allyson Bezerra é eleito Prefeito de Mossoró

Em meio à incerteza quanto aos números, a assessoria de imprensa do Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Norte confirmou a vitória do deputado Alysson Bezeerra à prefeitura de Mossoró Neste domingo, 15. Na última atualização do sistema do site “Resultados” do TSE, divulgado às 20h05min, a apuração estava em 40,20% das urnas apuradas, neste momento (22h38min), continua com os mesmos números.

“Pelos números internos do TER-RN, já encaminhamos ao TSE, Alysson Bezerra está eleito prefeito de Mossoró, informou a assessoria.

A campanha eleitoral foi marcada pela ferrenha disputa com Rosalba Ciarlini, cujas pesquisas eleitorais apontavam índices discrepantes entre os candidatos. Sua história de vida e a movimentação nas ruas tiveram efeito nas urnas e na rixa azul x rosa, o “menino” disparou conquistando o voto de confiança dos mossoroenses.

História

Filho de José Américo e Maria das Neves, Allyson Leandro Bezerra Silva nasceu em Mossoró, no dia 12 de maio de 1992. Viveu até os 12 anos no sítio Chafariz, ao lado dos pais e de seus 6 irmãos. Enxergou na educação o caminho para transformação de sua vida. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) em 2016, onde terminou três anos antes, o curso de Ciência e Tecnologia.

Com 20 anos, foi aprovado no concurso público, tornando-se servidor da Ufersa e aos 23 anos é eleito presidente do sindicato dos servidores técnicos, na mesma instituição. Concluiu o mestrado em Manejo de Solo e Água em 2017, mesmo período em que desenvolveu pesquisas na área de sustentabilidade ambiental e foi eleito membro titular do Conselho Superior da Ufersa, como representante dos servidores técnicos. No ano seguinte, foi selecionado para integrar a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS).

Carreira Política

Em defesa de uma renovação no cenário político do Rio Grande do Norte, Allyson se candidatou em 2018 ao cargo de deputado estadual. Foi eleito pelo Solidariedade com 20.228 votos, sendo mais de 13 mil de Mossoró, o deputado mais bem votado do município. Nesse período de mandato, apresentou mais de 20 projetos de lei e cerca de 150 requerimentos.

Com o discurso de mudar a cena política mossoroense, Allyson lançou sua candidatura a prefeito em julho desse ano e hoje, 15, assume à Prefeitura Municipal de Mossoró. Tendo como principais bandeiras a educação, inclusão e juventude, Allyson Bezerra terá 4 anos para que seus projetos de melhorias deixem o papel e tornem-se visíveis pelas ruas da cidade. O menino disparou e agora ocupa o cargo de liderança mais cobiçado da cidade.

A rosa x o menino

Ao conseguir êxito nesta campanha, Alysson Bezerra conseguiu ainda um feito inédito e surpreendente para muitos analistas políticos do Estado: derrotar Rosalba Ciarlini, vencedora em todos os pleitos que concorreu como cabeça de chapa: quatro vezes à prefeitura de Mossoró, uma a senadora e uma a governadora. Mais ainda, com a má quina pública nas mãos.

Nem mesmo a chapa Tião/Jorge do Rosário, este último candidato a vice de Rosalba nestas eleições, conseguiram derrotar a “rosa”, mesmo ostentando um poderio financeiro vultoso nas eleições de 2016.