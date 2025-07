Allyson Bezerra condiciona aliança com Zenaide à posição sobre Fátima

Por Carol Ribeiro – blogcarolribeiro.com.br

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União Brasil), é aliado político de Zenaide Maia desde 2022, com parceria fortalecida para 2024 e prometida para 2026. Entretanto, o prefeito deu sinais de que pode mudar os rumos das conversas com a parceira política, caso ela vá de encontro às suas pretensões eleitorais para 2026, como parte da direita potiguar.

Em fala recente, Allyson classificou a parceria com Zenaide como “institucional”. O prefeito fez uma ressalva clara: a continuidade dessa relação dependerá de qual lado ela escolherá em 2026.

“Zenaide está enviando muitos recursos para Mossoró e tem sido muito bem aceita pela cidade. Então, há esse trabalho conjunto, essa ligação política. A não ser que amanhã a senadora diga: ‘não, Allyson, vou estar em outro local, eu vou estar disputando com outro grupo, eu vou estar me colocando como candidata ligada ao Governo do Estado”, disse ele em entrevista à 96 FM, nesta segunda-feira (30).

O aceno implícito é que, caso Zenaide caminhe com o projeto da atual governadora Fátima Bezerra (PT), perde espaço em uma eventual aliança com o bloco liderado por Rogério Marinho, o principal nome do bolsonarismo no Estado e um dos que mais rejeitam a presença da senadora no grupo oposicionista. Zenaide é vice-líder do Governo Lula no Senado, principal impeditivo, segundo Rogério, para a aliança.

A fala de Allyson revela que, enquanto busca aparar arestas com nomes da oposição, ele sabe que também precisa respeitar as linhas ideológicas traçadas pelo núcleo mais duro da direita, especialmente por Marinho, que já deu sinais públicos de que não aceita Zenaide em seu palanque.

Styvenson Valentim

A disposição em atender requisitos do grupo para unificar a oposição em um palanque só foi evidenciada pelo prefeito quando buscou demonstrar habilidade política em comentário sobre Styvenson Valentim (PSDB), com quem tem as maiores divergências políticas.

Embora tenha reconhecido tensão com Styvenson, o prefeito sinalizou que está disposto ao diálogo dentro do campo da direita, que tenta se consolidar como frente unificada contra a governadora Fátima Bezerra (PT).

“Styvenson não é empecilho”, afirmou Allyson, em resposta sobre a possibilidade de composição com o senador no mesmo palanque, com quem mantém uma relação marcada por críticas mútuas recentes.

Em um gesto de descompressão, Allyson ressaltou que o parlamentar “tem enviado recursos para instituições do estado inteiro” e que não vê obstáculos em uma conversa “seja no gabinete dele, em Mossoró ou em outro local”. A declaração do prefeito foi na 96 FM, nesta segunda-feira (30).

O tom conciliador com Styvenson demonstra empenho do grupo oposicionista — que reúne nomes como Rogério Marinho (PL), Álvaro Dias (Republicanos) e o próprio Allyson — para evitar o fracionamento da direita potiguar.

O campo, embora heterogêneo, tem demonstrado a intenção de marchar unido nas eleições de 2026 para enfrentar o sistema governista e o PT no Estado, assim como no plano nacional. No entanto, tensões internas, como a que existe entre o prefeito e o senador, seguem como obstáculos, compelindo suas lideranças a buscar entendimento.

O prefeito também comentou, de forma protocolar, a ausência de Rogério Marinho no seu camarote durante o Mossoró Cidade Junina.

“Convidei, ele estava no camarote do outro lado, mas acabou que não nos encontramos”, disse, sem demonstrar incômodo.

Mencionou ainda que o prefeito de Natal, Paulinho Freire (UB), também tem atuado como articulador para unidade da direita e “vai estar conversando com cada um deles”.