Allyson Bezerra ao assumir mandato: ‘O povo chega à Prefeitura’

Por comunicação

“Vivemos um momento histórico: o povo, enfim, chega à Prefeitura de Mossoró, representado por um filho de agricultor, nascido e criado na zona rural”. Com essa declaração, o prefeito Allyson Bezerra iniciou o discurso de posse, na noite desta sexta-feira (1º), no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, após ser declarado empossado pela Câmara Municipal. O sentimento, segundo ele, é de gratidão e de responsabilidade. Agradeceu ao povo mossoroense por fazê-lo o prefeito eleito mais jovem da história da cidade. E se disse consciente do desafio de administrar um município do porte de Mossoró, com 300 mil habitantes, uma das principais da região Nordeste do Brasil.

Allyson Bezerra trouxe à memória frase do ex-prefeito Rodolfo Fernandes, em carta ao Coronel Antônio Gurgel, em 1927, há 93 anos, para que fosse lida a Lampião, que ameaçava invadir Mossoró: “Estamos dispostos a recebê-los na altura em que eles desejarem”, disse o prefeito à época.

O prefeito recém-empossado acrescentou, emocionado: “E da mesma forma, digo a Mossoró, que vamos enfrentar todos os problemas que vivem os mossoroenses, que a partir agora também passam a ser meus. Vou cuidar do meu povo, como cuido dos meus pais e da minha família”.

No mandato

Eleitos em 15 de novembro com 65.297 votos, Allyson Bezerra e o vice-prefeito João Fernandes de Melo Neto, “Fernandinho”, tomaram posse, em sessão solene da Câmara Municipal. Antes, também no Teatro Dix-huit Rosado, o Legislativo empossou os 23 vereadores e vereadoras e elegeu Lawrence Amorim à presidência da Casa para 2021/2022. Ao chegar à Praça Cícero Dias, por volta das 18h, foram saudados por populares e pela Banda Municipal Arthur Paraguai. A cerimônia de posse foi presidida pelo vereador Lawrence Amorim, na presença dos demais parlamentares.

Allyson Bezerra fez juramento de posse, na tribuna, e foi declarado empossado para o mandato 2021/2024. Em seguida, os dois saíram com secretários municipais, vereadores e populares em cortejo pela avenida Augusto Severo à Avenida Alberto Maranhão, endereço do Palácio da Resistência, sede da Prefeitura. Lá, prefeito recém-empossado recebeu simbolicamente as chaves da Prefeitura e fez outro discurso, da sacada do prédio histórico. “Fiz questão de abrir os portões e as portas da Prefeitura para o povo. Queremos o povo aqui, vamos tratar bem o povo. Estamos aqui para servir. Que o povo seja recebido aqui e nos demais órgãos municipais com carinho, atenção. Porque assim fui recebido na casa do povo durante a campanha e assim o povo será recebido na nossa gestão”, asseverou.