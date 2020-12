Allyson anuncia secretários de Educação e Agricultura

O prefeito eleito de Mossoró Allyson Bezerra (Solidariedade) anunciou quem serão os secretários de Educação e Agricultura de sua gestão a partir de 2021. Os nomes foram confirmados em entrevista ao radialista Joãozinho GPS, da Rádio Difusora de Mossoró, na manhã deste sábado (12).



Trata-se da professora Hubeônia Morais de Alencar, para a Secretaria Municipal de Educação e do professor Faviano Moreira para a Secretaria Municipal de Agricultura.



Hubeônia é Licenciada em Letras e Doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e atualmente é diretora da Faculdade de Letras e Artes (FALA) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Central, em Mossoró.



Faviano Moreira tem graduação em Medicina Veterinária pela Escola Superior de Agricultura de Mossoró (2000), mestrado em Ciências Veterinárias pela Universidade Estadual do Ceará (2002) e doutorado em Zootecnia pela Universidade Federal da Paraíba (2011). Atualmente é Professor do IFRN no curso técnico em agropecuária. Possui 20 anos de experiência em projetos de consultoria, assistência técnica e trabalhos junto a produtores rurais e associações como a Associação de Caprinos e Ovinos de Mossoró.



“São nomes qualificados que vão contribuir com nossa gestão e com a cidade de Mossoró. Todo o nosso secretariado será técnico, preparado para ir às ruas e trabalhar”, afirmou Allyson.