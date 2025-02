Alexandre Motta é nomeado novo secretário de Saúde do RN

O médico infectologista Alexandre Motta foi anunciado como o novo secretário de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap). A nomeação foi feita pela governadora Fátima Bezerra (PT) em suas redes sociais na tarde desta terça-feira 18. Ele substituirá Lyane Ramalho, que deixa o cargo após período à frente da pasta.

“Doutor Alexandre Motta será o novo secretário de Saúde do RN. Médico infectologista, com vasta experiência no SUS, substituirá a doutora Lyane, a quem agradeço pelo empenho e dedicação à frente da Sesap. Desejo a ele uma gestão profícua e comprometida com o fortalecimento do SUS!”, afirmou a governadora.

Alexandre Motta, de 61 anos, é formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e possui especialização em Infectologia. Politicamente próximo de Fátima Bezerra, ele foi candidato a senador pelo PT nas eleições de 2018, obtendo 242.465 votos, e a deputado federal em 2022, com 4.615 votos.

Durante a pandemia de covid-19, iniciada em 2020, Motta teve participação ativa no combate à doença, contribuindo com sua expertise em saúde pública e no Sistema Único de Saúde (SUS). Sua nomeação reforça o compromisso do governo estadual com o fortalecimento do SUS e a continuidade das políticas públicas na área da saúde.