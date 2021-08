ALERTA: Criança de dois anos morre após sofrer descarga elétrica em carregador de celular em cidade cearense

O município de Ereré faz fronteira coma cidade potiguar de Encanto. Na tarde desta segunda-feira (23), a cidade foi tomada de comoção devido a um incidente com uma criança de dois anos vitimada por uma descarga elétrica de um carregador de celular ligado à tomada.

Segundo informações veiculadas em sites da região, a criança teria colocado o encaixe que deve ser acoplado ao aparelho celular na boca, sem, no entanto, observar que o acessório estava com a outra extremidade acoplada à tomada. A criança ainda chegou a ser atendida no hospital da cidade, mas não resistiu.

Numa busca rápida pela internet, percebe-se que casos semelhantes ao ocorrido no Ereré não são raros no país. E especialista recomendam que não se deixe celulares carregando antes de dormir, nem deixem carregadores soltos, como ocorrido em mais este caso trágico.