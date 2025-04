Alerta amarelo: 24 cidades do RN têm previsão de chuvas intensas nesta segunda (28)

Alerta amarelo: 24 cidades do RN têm previsão de chuvas intensas nesta segunda (28)

Previsão é de chuvas de 50 mm por dia, além de ventos intensos, de até 60 km/h, entre esta segunda (28) e manhã de terça (29).

Por g1 RN

28/04/2025 11h22 Atualizado há 3 horas

Inmet publica aviso de chuvas intensas no litoral do RN — Foto: Inmet/Reprodução

Inmet publica aviso de chuvas intensas no litoral do RN — Foto: Inmet/Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas em 24 cidades do Rio Grande do Norte, principalmente na região Litorânea ao Norte do estado.

O alerta, que teve início às 9h30 desta segunda-feira (28) e é válido até as 10h da terça-feira (29).

A previsão é de chuvas com volume entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos, com velocidades variando entre 40 km/h e 60 km/h.

O alerta é de perigo potencial – de cor amarela – o de menor grau, em uma escala que também conta com alertas laranja (perigo) e vermelho (grande perigo).

Apesar de ser considerado de baixo risco, o Inmet aponta que as chuvas podem provocar corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a ocorrência das chuvas.

Em situações de emergência, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Veja as cidades sob aviso de chuvas intensas

Areia Branca

Caiçara do Norte

Carnaubais

Ceará-Mirim

Galinhos

Grossos

Guamaré

Jandaíra

João Câmara

Macau

Maxaranguape

Mossoró

Parazinho

Pedra Grande

Pedro Avelino

Pendências

Porto do Mangue

Pureza

Rio do Fogo

São Bento do Norte

São Miguel do Gostoso

Serra do Mel

Tibau

Touros