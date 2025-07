Alcolumbre se coloca à disposição do governo para mediar crise do IOF

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se colocou à disposição do governo para mediar a crise entre Congresso Nacional e o Executivo, após a derrubada do decreto que aumentava o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

A crise escalou depois que o governo ingressou, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma ação para rever decisão do Parlamento.

A aliados, o presidente do Senado resumiu como “positiva” a reunião que teve com o secretário-executivo do ministério da Fazenda, Dario Durigan, na quarta-feira (2). A conversa ocorreu a pedido de Dario, na Residência Oficial do Senado.

03/07/25 às 11:21 | Atualizado 03/07/25 às 13:40

No encontro, que durou cerca de uma hora, Alcolumbre disse que está disposto a mediar o conflito entre os Poderes, caso necessário, em busca de uma alternativa para distensionar a relação. Ele se colocou à disposição para conversar com o presidente Lula e com o ministro Fernando Haddad, na próxima semana.

Como a CNN mostrou, Lula espera a “poeira baixar” antes de procurar os presidentes do Legislativo, o que só deve acontecer após o retorno do petista do Rio de Janeiro, onde estará para participar da cúpula dos Brics.

Apesar de ter apoiado e aprovado a derrubada do IOF no mesmo dia da Câmara, a avaliação no entorno de Alcolumbre é de que o mal estar existe a partir de uma reação inicial dos deputados.

A decisão de colocar em votação o PDL (Projeto de Decreto Legislativo) que derrubou o decreto do governo partiu do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).