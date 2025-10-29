Alcolumbre determina instalação de CPI do Crime Organizado após megaoperação no Rio

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), divulgou nota nesta quarta-feira (29) na qual afirma que determinou a instalação, na próxima terça-feira (4), da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado.

O parlamentar do Amapá tomou a decisão um dia depois da megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, a mais letal da história, com mais de 120 mortes.

“Determinei a instalação da CPI do Crime Organizado para a próxima terça-feira (4), em entendimento com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE)”, disse Alcolumbre.

A comissão irá apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções. É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país”, completou o presidente do Senado.