Alckmin: “O PSB tem história e tem futuro, sempre esteve no lado certo”

Na abertura do XVI Congresso Nacional do PSB, realizada na noite desta sexta-feira (30), o vice-presidente da República e vice-presidente de Relações Governamentais do PSB, Geraldo Alckmin, destacou o papel desempenhado pelo partido na defesa da democracia ao longo da história.

“O PSB tem história e tem futuro. O PSB sempre esteve do lado certo da história, defendendo a democracia. E a democracia é um valor que nós precisamos fortalecer”, disse.

Alckmin disse que, embora não tenha sido correligionário dos líderes socialistas Antônio Houaiss, Jamil Haddad e Miguel Arraes, ele se sente em casa dentro do PSB.

“A impressão que tenho é que sou do PSB há décadas, tal foi a maneira carinhosa e afetiva com que fui recebido aqui”.

O vice-presidente afirmou que está disposto a contribuir com a nova direção partidária que será eleita no próximo domingo.

“João Campos, conte conosco, conte com o nosso empenho para ajudá-lo na organização de um grande partido”, declarou.

O líder do PSB na Câmara, deputado federal Pedro Campos, lembrou de momentos marcantes e decisivos para o partido em que o atual presidente Carlos Siqueira atuou de forma decisiva, como na perda do líder socialista e então presidente do partido Eduardo Campos num trágico acidente aéreo em 13 de agosto de 2014 e na união da chapa Lula-Alckmin nas eleições de 2022 para combater o negacionismo que assolou o Brasil.

“Naquele dia em 2014, o Brasil perdeu um líder em ascensão, o nosso partido perdeu o seu presidente e a nossa família perdeu um pai e um companheiro. Mas também tivemos muito carinho e força vindos de todos os correligionários, do povo pernambucano, de todo o povo brasileiro e de Deus, que nos manteve de pé e de cabeça erguida para enfrentar os desafios”, disse.

Naquele momento, afirmou Pedro, o PSB enfrentou momentos desafiadores e precisou recorrer a, talvez, o seu mais abnegado filiado e militante político, Carlos Siqueira, para presidir o nosso partido. “Todos nós aqui somos muito gratos a ele por ter mantido a bandeira do PSB de pé e ter feito o nosso partido crescer e também se reestruturar e debater novamente o seu projeto, suas propostas através da Autorreforma”, ressaltou.

O governador do Espírito Santo e secretário-geral do PSB, Renato Casagrande, também participou da cerimônia de abertura do Congresso e destacou o momento de renovação e fortalecimento do partido após os desafios enfrentados nas eleições de 2022.

Casagrande defendeu a importância da autocrítica como ferramenta de evolução partidária e apontou a necessidade de conquistar novas lideranças e militantes que tragam diversidade e renovação para as fileiras do partido. “Precisamos ter emoção na política. Isso só se conquista quando atraímos pessoas diferentes para o movimento”, declarou.

Ao citar João Campos, Casagrande relembrou sua convivência política com Miguel Arraes e Eduardo Campos e celebrou o papel de João como nova liderança socialista.

O governador também prestou homenagem ao presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, que encerra seu ciclo à frente da legenda. Casagrande agradeceu pela firme condução do partido e celebrou a continuidade de sua atuação na Fundação João Mangabeira.

Para o líder do PSB na Câmara, não há dúvidas de que foi Deus quem quis que no dia de hoje, dez anos depois da partida de Eduardo Campos, todos estivessem reunidos no XVI Congresso Nacional para começar a reescrever a história do partido e para poder escolher João Campos como um novo jovem líder com capacidade de trabalho, de fazer política e de tirar do papel toda a discussão que foi feita na Autorreforma, sob a gestão de Carlos Siqueira.

“Eu tenho certeza, João, que você fará muito bem as lutas do nosso partido. Tenho certeza também que você já se apresenta hoje como um líder nacional, um líder que junto com outras lideranças tem dado sustentação ao projeto político do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin de consolidar a democracia do nosso país e não deixar o retrocesso voltar. Mas eu tenho certeza, João, que você poderá ainda, junto com esse partido, fazer muito mais pelo nosso país, porque nós precisamos encontrar novas soluções para os velhos problemas que deveriam ter sido resolvidos no século passado”.

“João, nós vamos juntos contigo nessa missão, todos os filiados e filiadas aqui presentes, todo o povo que vê em você uma esperança e que vê no nosso partido um caminho e uma direção apontada. E talvez a gente possa, com toda essa luta, cumprir alguns sonhos que o nosso pai sonhou, de ver o Brasil chegar a um dia ser o país onde o filho do rico e do pobre possam estudar na mesma escola, que possam se desenvolver gerando oportunidade, que possam ser generosos com as suas diferenças e a gente vai seguir firme sem nunca desistir do nosso Brasil”, finalizou.

O presidente nacional do PT, senador Humberto Costa, também esteve presente e destacou que o Congresso do PSB era um momento histórico.

“Eu entendo que hoje é um dia muito importante para todos nós do campo progressista, a realização do 16º Congresso do PSB, um partido aliado ao PT, um partido irmão do Partido dos Trabalhadores, que teve e tem um papel importante na construção do nosso projeto nacional de inclusão social, de construção da cidadania, de promoção da soberania nacional. E aqui eu venho com muita satisfação trazer um abraço fraterno do Partido dos Trabalhadores, do nosso Diretório Nacional e dizer que continuamos na luta por, junto a outras forças como o próprio Partido Socialista Brasileiro, continuar avançando nesse projeto e construindo um Brasil melhor para todos”, pontuou.

Assessoria de Comunicação/PSB Nacional