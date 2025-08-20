Alckmin anuncia alívio de ‘tarifaço’ dos EUA para produtos brasileiros derivados do aço e do alumínio

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou nesta quarta-feira (20) um alívio nas tarifas impostas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras derivadas do aço e do alumínio.

Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, participou de uma reunião na Câmara dos Deputados com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), para apresentar um conjunto de projetos de interesse do comércio exterior brasileiro.

Ao final do encontro, Alckmin anunciou a medida tomada pelo Departamento de Comércio dos EUA, que enquadrou exportações que contêm aço e alumínio na Seção 232 do Ato de Expansão Comercial.

“Isso melhora nossa competitividade na área industrial”, explicou o vice-presidente.

Aço e o alumínio já estavam sendo taxados em 50% pela tarifa anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Agora, os produtos quem têm aço e alumínio em sua composição também entram nesta taxa.

Isso significa que os produtos brasileiros vão pagar a mesma tarifa de outros países, o que melhora a competitividade dos manufaturados.

O vice-presidente ressaltou que máquinas, equipamentos e motocicletas estão entre os produtos mais impactados com a medida. Segundo Alckmin, o alívio atingirá US$ 2,6 bilhões dos US$ 40 bilhões exportados para os EUA, ou seja, 6,4% do total das exportações.

“Fizemos a conta e dá US$ 2,6 bilhões de inserção de aço e alumínio nas exportações brasileiras, de US$ 40 bilhões de dólares, ou seja, 6,4% das exportações saem dos 50% e vão para a sessão do 232, o que torna igual nossa competitividade com o resto do mundo. Isso vai dar uma melhor na competitividade industrial”, disse.

O tarifaço de Trump

O governo dos Estados Unidos anunciou um tarifaço sobre produtos brasileiros, impondo uma sobretaxa de 40% que eleva a alíquota total para 50%. A medida foi justificada pelo presidente Donald Trump como uma resposta a ações do governo brasileiro que, segundo ele, ameaçam a segurança nacional e a democracia americana.

Apesar de uma lista com quase 700 exceções, diversos produtos estratégicos da balança comercial brasileira foram incluídos na tarifa. Entre os mais afetados estão o café, a carne bovina e frutas como manga, uva e açaí.