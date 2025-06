Alcaçuz atinge marca de 175 internos qualificados em cursos profissionalizantes

Nesta quarta-feira (4), 21 internos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, receberam o certificado de conclusão do curso de pintor de obras, ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), através de uma parceria envolvendo a Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP) e o Ministério Público do Trabalho (MPT). Com mais essa formatura, chega a 175 o número de pessoas privadas de liberdade que concluíram cursos de qualificação profissional ministrados na unidade.

O secretário da Administração Penitenciária, Helton Edi, explica que a iniciativa oferece uma variedade de cursos, desde construção civil até alimentos, preparando os detentos para o mercado de trabalho e oferecendo uma nova perspectiva de futuro.