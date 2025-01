Ainda Estou Aqui concorre em três categorias no Oscar 2025; Fernanda Torres é indicada a melhor atriz

Pela primeira vez na história, o Brasil foi indicado ao Oscar na categoria de Melhor Filme. O anúncio ocorreu nesta quinta-feira 23, confirmando que o longa Ainda Estou Aqui disputará o prêmio máximo da Academia ao lado de produções como O Brulista, Anora e outros fortes concorrentes.

Além dessa indicação inédita, o filme também foi nomeado nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres. Com isso, o Brasil volta a marcar presença nas categorias de maior prestígio da premiação.

Produtores do filme, Maria Carlota e Rodrigo Teixeira se reuniram para acompanhar a divulgação da lista, que foi transmitida ao vivo no canal oficial do Oscar no YouTube.

Fernanda Torres levou Globo de Ouro por atuação em Ainda Estou Aqui

A atriz Fernanda Torres recebeu na segunda-feira 06, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o prêmio Globo de Ouro de melhor atriz na categoria Drama.ebcebc

A premiação, entregue pela primeira vez a uma brasileira, é um reconhecimento ao trabalho de Fernanda no filme Ainda Estou Aqui. Na produção, ela interpreta a advogada Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, deputado federal assassinado pela ditadura militar em 1971.

Fernanda concorria com grandes estrelas de Hollywood como Nicole Kidman, Angelina Jolie, Tilda Swinton, Pamela Anderson e Kate Winslet.

Há 25 anos, Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, disputou a mesma categoria pela atuação em Central do Brasil. Ela não venceu, mas o filme ganhou o Globo de Ouro na categoria melhor filme estrangeiro.

“Isso é uma prova que a arte dura na vida, até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou e com tanto problema hoje em dia no mundo. Esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esses. Então, para a minha mãe, para a minha família, para os meus filhos e para todos, muito obrigada ao Golden Globes”, disse Fernanda, ainda durante o discurso de agradecimento.

Tanto Ainda Estou Aqui como Central do Brasil foram dirigidos pelo cineasta Walter Salles.