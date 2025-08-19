Águas do São Francisco chegam ao Seridó e abrem nova era hídrica no RN

O primeiro toque da água no Seridó foi recebido com silêncio e expectativa. Às margens do Rio Piranhas, em Jardim de Piranhas, moradores se aproximaram da estação de captação da Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern) para ver o que, até então, parecia distante. “Quando a gente olha para o rio e vê a água chegando, a gente entende que não é só um projeto, é a vida entrando na nossa cidade”, disse Maria Antônia da Silva, 67 anos, comerciante que acompanha a chegada do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) à sua terra natal.

A cerimônia começou em Jardim de Piranhas, às 15h, e seguiu às 17h para a abertura das comportas da barragem de Oiticica, em Jucurutu, permitindo que o fluxo seguisse em direção à barragem Armando Ribeiro Gonçalves.