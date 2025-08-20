O primeiro toque da água no Seridó foi recebido com silêncio e expectativa. Às margens do Rio Piranhas, em Jardim de Piranhas, moradores se aproximaram da estação de captação da Caern para ver o que, até então, parecia distante.

“Quando a gente olha para o rio e vê a água chegando, a gente entende que não é só um projeto, é a vida entrando na nossa cidade”, disse Maria Antônia da Silva, 67 anos, comerciante que acompanha a chegada do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) a sua terra natal.

A governadora Fátima Bezerra, emocionada, ressaltou o caráter histórico do momento. “O que nós estamos fazendo aqui hoje é história. Nós estamos celebrando a chegada das águas do São Francisco ao Seridó, agora de forma planejada, consistente, eficiente e contínua. Isso significa que, a partir de agora, o povo do Seridó conta, para sempre, com essas águas para saciar a sede e para promover o desenvolvimento”, afirmou.

A cerimônia começou em Jardim de Piranhas, às 15h, e seguiu às 17h para a abertura das comportas da barragem de Oiticica, em Jucurutu, permitindo que o fluxo seguisse em direção à barragem Armando Ribeiro Gonçalves.

Fátima lembrou ainda que a obra carrega dimensões humanas e sociais que atravessam gerações. “Eu nasci no Seridó paraibano, em Nova Palmeira, e sei o quanto de dor essa seca trouxe para o nosso povo. Hoje, celebramos um feito que não tem preço, tem valor. Valor humano, valor social”, destacou. A governadora também fez questão de enaltecer o papel do presidente Lula. “Foi ele quem teve a coragem de tirar essa obra do papel, que o Nordeste esperava há 150 anos. E agora voltou para concluir e entregar ao nosso povo.”

Ao lado dela, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, reforçou a importância do investimento para além do abastecimento humano. “Nós não estamos falando só de água para matar a sede. Estamos falando de desenvolvimento, de turismo, de agricultura, de geração de oportunidades. O presidente Lula deixou claro: é preciso acelerar para que a água também seja motor do desenvolvimento econômico do semiárido”, disse.

Góes também lembrou o esforço do governo federal para garantir a chegada efetiva das águas. “Quando Lula voltou ao governo, não havia recursos no orçamento para as obras do Apodi, de Oiticica, nem para o sistema do Seridó. Ele providenciou, revitalizou as bombas de bombeamento que estavam quebradas e garantiu o funcionamento do eixo norte da transposição. Sem isso, a água não estaria aqui hoje.”

O prefeito de Jardim de Piranhas, Rogério Soares, destacou o impacto direto para a economia local e para os pequenos agricultores. “É com grande emoção que a gente recebe a vinda das águas do Rio São Francisco. Sabemos a importância dessa conquista não só para Jardim, mas para todo o Seridó e até para a Paraíba, que tem cidades vizinhas que dependem dessa água. Jardim de Piranhas é um polo da indústria têxtil e já enfrentava dificuldades. Agora, o pequeno agricultor, que antes não tinha condições de plantar seus alimentos, pode cultivar frutas e verduras e vender para as prefeituras, gerando emprego e renda para o nosso município”, afirmou.

O prefeito de Currais Novos, Lucas Galvão, também destacou a transformação que se inicia. “Eu lembro do tempo em que, como secretário de agricultura, colocávamos carro-pipa e chafarizes para atender nossa população. Hoje, ver as águas do São Francisco chegando ao Seridó é um sonho realizado”, afirmou.

O Projeto de Integração do Rio São Francisco é a maior obra de infraestrutura hídrica do país, com 477 quilômetros de extensão em dois eixos. Ele vai garantir segurança hídrica a 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Com a abertura das comportas da barragem de Oiticica, as águas seguirão em direção ao maior reservatório do estado, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, inaugurando uma nova etapa de segurança hídrica. “Estamos conectando infraestrutura e vida. Não se trata apenas de engenharia, mas de dignidade para o povo potiguar”, disse a governadora Fátima.

O marco desta terça-feira, 19, representa a superação da antiga “indústria da seca” e inaugura um novo ciclo: água de forma planejada, sustentável e contínua para o povo do Seridó e de todo o Rio Grande do Norte.

Participaram do evento o ex-senador, Garibaldi Alves; a deputada federal Natália Bonavides, os deputados estaduais Isolda Dantas; Francisco Medeiros (Chico do PT), Divaneide Basílio e Hermano Morais; Carlos Augusto de Paiva, prefeito de Luís Gomes; Judas Tadeu Alves dos Santos, prefeito de Caicó; Isaac Alexandre dos Santos, vice-prefeito de São Fernando; Maciel dos Santos Freire, prefeito de Cerro Corá; Joaquim José de Medeiros, prefeito de Cruzeta; e e Elvécio Gurgel de Sales, prefeito de Janduís.

Acompanharam a governadora: Acompanham a Governadora: Paulo Varella (SEMARH), Procópio Lucena (IGARN), Guilherme Saldanha (SAPE), Adriano Gadelha (SEGRI), Alan Silveira (SEDEC), Luciano Santos (SEAF), Ivanilson Maia (GAC), Daniel Cabral (ASSECOM), Benaldo Medeiros (GAC), Antenor Roberto (PGE) e secretários da Administração Direta e Indireta.