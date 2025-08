Águas do Rio São Francisco são liberadas para o RN

O Rio Grande do Norte vive, nesta terça-feira (5), um marco histórico com a chegada das águas do Rio São Francisco ao estado que começarão a abastecer o estado. A entrega, autorizada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, simboliza a concretização de um sonho antigo e estratégico para a segurança hídrica do semiárido potiguar. A previsão é que entre os dias 18 e 22 de agosto, as águas finalmente cheguem à divisa com o RN.

Nesta terça, às 8h, a água captada na Estação de Bombeamento EBI-1, no município de Cabrobó (PE), começou a ser liberada a partir da Estação de Controle Caiçara, na Paraíba, com uma vazão inicial de 10 mil litros por segundo (10 m³/s). Até esse ponto, foram percorridos 239 km de estruturas do PISF. A próxima etapa será o Túnel Engenheiro Avidos, onde a liberação prossegue a partir de 6 de agosto com vazão total de 12,5 m³/s, dos quais 10 m³/s são destinados ao Rio Grande do Norte.

“Vale a pena sonhar, lutar e realizar um sonho que não é só meu enquanto nordestina e governadora. Agora é de verdade a chegada das águas do rio São Francisco ao Rio Grande do Norte, trazendo ao nosso sertão esta imensa contribuição rumo à segurança hídrica. Um sonho sonhado desde o Século XIX, retirado do papel pelo presidente Lula. Conhecemos a seca e suas agruras, vivendo de perto o que muitos brasileiros, em especial o nosso povo nordestino, vivencia de sol a sol: a escassez d’água. A transposição das águas do rio São Francisco é parte importante das ações de quem trabalha para levar dignidade, vida e esperança às pessoas. É água nas torneiras, nas plantações e aos animais. E aqui, por justiça também, estendemos nossa gratidão ao ministro Waldez (ministro da Integração e Desenvolvimento Regional), na sua incansável e sensível luta junto aos que trabalham para o bem comum”, enfatizou a governadora Fátima Bezerra.

O Governo do RN, por meio do Instituto de Gestão das Águas (IGARN), teve papel central na articulação e solicitação da operação do Projeto do Integração do Rio São Francisco (PISF), executado pelo Governo Federal, reafirmando seu compromisso com o fortalecimento da gestão das águas e o uso sustentável dos recursos hídricos.

*O percurso das águas*

A operação integra o Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e envolve um percurso técnico de aproximadamente 412 km até a divisa entre a Paraíba e o RN. As águas irão abastecer, em solo potiguar, a Barragem de Oiticica, em Jucurutu, e Armando Ribeiro Gonçalves, o maior reservatório do estado, localizado entre Itajá, São Rafael e Jucurutu, na bacia do rio Piranhas-Açu.

A próxima etapa será o Túnel Engenheiro Avidos, onde a liberação prossegue a partir de quarta (6) com vazão total de 12,5 m³/s, dos quais 10 m³/s são destinados ao RN. Na sexta (8), o fluxo seguirá até o Túnel São Gonçalo, em Sousa (PB), trajeto de aproximadamente 25 km.

Durante os cerca de 132 dias de operação, o volume total previsto para entrega ao RN é de 46,3 milhões de metros cúbicos (hm³), com uma vazão média de 4,06 m³/s. O mês de agosto será utilizado como fase de testes, permitindo ajustes conforme o comportamento do sistema hídrico.

A ação integra um conjunto de medidas estruturantes do Governo Federal para garantir o acesso à água no semiárido, beneficiando milhares de famílias potiguares com abastecimento para consumo humano, agricultura, dessedentação animal e outras necessidades essenciais.

*Túnel Major Sales*

Além do Seridó, O Governo Federal e o Governo do Estado estão trabalhando para levar a água da transposição ao Alto Oeste, por meio do Túnel construído no município de Major Sales, que já apresenta mais de 80% das obras concluídas. A previsão é que até abril de 2026 as águas cheguem também àquela região.

O secretário de Recursos Hídricos, Paulo Varella comemora a chegada das águas destacando o planejamento e o imenso benefício social e econômico à população potiguar “Hoje é um dia histórico. As águas do Rio São Francisco iniciam sua caminhada definitiva em nossa direção, com liberação a partir do Açude Caiçara, na Paraíba, de forma sustentável, planejada e estruturada, com contratos assinados, gestão definida e operação monitorada. Esta água tem um destino certo: garantir segurança hídrica para milhares de famílias, especialmente no Seridó, onde irá abastecer as barragens de Oiticica e Armando Ribeiro Gonçalves. A partir dessas reservas, será possível abastecer cidades como São Vicente, Florânia, Jucurutu, Caicó, Cruzeta e tantas outras, por meio da Adutora do Seridó, cujas obras estão avançadas e previstas para entrega no início de 2026”.