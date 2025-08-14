Águas do Rio São Francisco chegam ao Rio Grande do Norte

Às 23h53 da quarta-feira 13, as águas do Rio São Francisco chegaram ao Rio Grande do Norte. O marco integra o Projeto de Integração de Águas do Rio São Francisco (PISF), que prevê abastecimento humano e apoio à agricultura familiar.

“É a concretização de um sonho que se torna presente e futuro. Como sertaneja conheci de perto as dificuldades pela escassez de água. Viver este momento me emociona profundamente. Lutamos muito por isso. O povo potiguar tem resiliência forjada no trabalho. A água chegou vinda de longe para todos e para todas”, afirmou a governadora Fátima Bezerra.

O secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Paulo Varella, disse que “a chegada das águas do São Francisco ao Rio Grande do Norte representa segurança hídrica para as atuais e futuras gerações. Essa integração de bacias não é apenas uma obra de engenharia; é uma política de Estado que garante desenvolvimento sustentável, fortalece a economia e leva cidadania para milhares de famílias potiguares.”

O PISF é a maior obra de infraestrutura hídrica do país, com 477 quilômetros em dois eixos — Leste e Norte —, e atenderá 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Ceará. O Eixo Norte, que abastece a região do Seridó, leva água de Cabrobó (PE) até o RN, passando por Paraíba e Ceará.

O fluxo inicial é de 2,95 metros cúbicos por segundo. A água que chegou ao RN vem das barragens Caiçara, Engenheiro Ávidos e São Gonçalo, na Paraíba, e segue para a barragem Oiticica, em Jucurutu, com capacidade de 742 milhões de metros cúbicos, e para a barragem Armando Ribeiro, entre Assu, Itajá e São Rafael, com capacidade de 2,4 bilhões de metros cúbicos.

A barragem Oiticica foi inaugurada em março deste ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela governadora Fátima Bezerra. O reservatório atende 43 municípios e possibilita irrigação de 10 mil hectares.