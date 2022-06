Agricultor de 68 anos é morto a tiros após reagir a assalto na zona rural do município

O agricultor Francisco Serafim da Costa de 68 anos de idade, natural de Augusto Severo/RN, foi assassinado a tiros durante a madrugada desta sexta feira 03 de junho de 2022, ao reagir um assalto, no Sítio São Francisco Tabuleiro Alto na zona rural de Mossoró no Rio Grande do Norte.

De acordo com informnações da Polícia Civil, cerca de cinco criminosos, invadiram a comunidade, três foram para uma casa, renderam os moradores e outros dois foram para outra residência e lá foram recebidos a bala pelo morador, que tinha um revólver em casa. Os criminosos revidaram e Francisco Serafim acabou sendo alvejado e morreu no local.

Os bandidos fugiram após o crime, levando celulares e outros objetos das vítimas. A Polícia Militar, isolou o local até a chegada do ITEP e da Delegacia de Plantão. O corpo foi recolhido após a perícia e encaminhado para exame no IML. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso. Mossoró chega aos 65 assassinatos em 2022.

Com informações de Fim da linha