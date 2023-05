Agrícola Famosa atuará nas operações de exportações no Porto de Natal

Informações da Agrícola Famosa e Assecom/RN

A Agrícola Famosa, situada na divisa dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte, é a principal exportadora de frutas do RN. Sua localização privilegiada coloca a empresa diante de três importantes corredores de escoamento da produção: a apenas 300 km do Porto de Natal, no Rio Grande do Norte; 220 km do Porto do Mucuripe em Fortaleza, Ceará; e a 250 km do Porto de Pecém, a mais moderna estrutura industrial-portuária da região Nordeste, que está localizada no estado do Ceará, e é também o Porto brasileiro mais próximo do continente europeu.

Em solenidade realizada na sede da empresa, nesta terça-feira, 9, com participação da governadora Fátima Bezerra, foi anunciada a nova empresa que atuará no transporte das frutas potiguares para outros países. Trata-se da GreenSea, que será a responsável pela operação no Porto de Natal para exportação da produção do setor de fruticultura do estado. A empresa já opera com navios frigoríficos especializados ligando Fortaleza à Europa. A novidade é que os navios da GreenSea serão do tipo Reefer, que dispensam o uso de container e usam pallets.

“Com imensa alegria, anunciamos a empresa que atuará no transporte das frutas potiguares do Porto de Natal para outros países. Fizemos o anúncio aqui em Mossoró, na sede da Agrícola Famosa, que é a maior produtora e exportadora de frutas do Brasil”, comemorou a governadora Fátima Bezerra, lembrando a importância que a fruticultura tem para a economia potiguar. A previsão da Famosa é embarcar 10 mil pallets por semana na próxima safra de melões e melancias.

“Nossa vinda aqui se trata de um compromisso com Mossoró, com Baraúna, com a região Oeste, com o Rio Grande do Norte, com o Nordeste e com o Brasil”, disse a chefe do executivo estadual agradecendo o acolhimento por parte da Agrícola Famosa e do Coex (Comitê Executivo de Fruticultura do RN).

Até abril deste ano, a Famosa enviou para a Europa 9 mil containers de frutas, o que equivale a 180 mil toneladas, empregando durante a safra cerca de 8 mil trabalhadores.

“Esse tipo de operação já existia há trinta anos atrás, ela foi substituída por contêineres e agora volta com uma força muito grande. Você chega no mesmo lugar, só que de uma forma diferente. No caso da fruta ela chega no tempo correto para os clientes. Chega com qualidade melhor, sem interromper a cadeia logística e de fornecimento a todos os clientes. Então eu não tenho dúvida que graças a isso nós vamos vender mais, nós vamos melhorar nossa qualidade, vamos aumentar os empregos, aumentar a arrecadação, aumentar a exportação e vai ser benéfico para toda e para todos os produtores de fruta”, destacou Carlo Porro, CEO da Agrícola Famosa.

Não só no campo. A logística para tirar a fruta embalada da fazenda até chegar no porto envolve várias oportunidades de emprego. “É uma cadeia que envolve o combustível, o restaurante, um pequeno estabelecimento que fornece alimentação para caminhoneiros. Enfim, a preocupação do governo do Estado em outubro, quando foi anunciado a saída da única companhia marítima das frutas do porto de Natal, era a gente não perder isso. A pedido da governadora Fátima nós encampamos um trabalho junto com as empresas exportadoras para que o Porto de Natal continue exportando as frutas do Rio Grande do Norte. O que a gente está fazendo aqui em Mossoró é isso”, disse o secretário de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, Guilherme Saldanha.

O Porto de Natal, localizado no bairro da Ribeira, é administrado pela CODERN (Companhia Docas do Rio Grande do Norte). O Porto faz ligação com portos de vários países distribuídos em diferentes continentes. Pelo Porto de Natal passam navios para exportação de sal, trigo, cargas de projeto eólico e industrial, mas a principal atividade que movimenta o Porto é a de exportação de frutas frescas.

Durante o evento de hoje, em suas colocações, a governadora enfatizou que a Codern é uma autoridade portuária do Governo Federal, mas que diz respeito ao estado do Rio Grande do Norte, pois tem a ver com o desenvolvimento da região. Fátima lembrou que a Companhia tem dificuldades e que a situação foi se agravando com a perspectiva, que se concretizou, da companhia marítima que atuava até então no Porto de Natal ir embora, o que já havia sido anunciado nos primeiros meses de 2023.

Diante desse cenário, formou-se uma Missão Empresarial Estratégica, que ocorreu entre os dias 05 e 14 de fevereiro de 2023, composta pelo Governo do Estado, através das secretarias de Agricultura e Pesca (SAPE) e do Desenvolvimento Econômico (SEDEC), juntamente com o COEX, SEBRAE e os representantes dos empresários do setor, em especial da Agrícola Famosa, de Mossoró-RN, uma das maiores produtoras e exportadoras de frutas do estado.

Acompanharam a governadora, o secretário de estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, Guilherme Saldanha; o diretor geral do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN, Mário Manso; o secretário de estado do Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, Alexandre Lima; o diretor-presidente da EMPARN, Rodrigo Maranhão; os deputados estaduais Isolda Dantas e Neilton Diógenes; as vereadoras de Mossoró Marleide Cunha, Larissa Rosado e Carmem Júlia.

Participaram, também, o presidente da Agrícola Famosa, Carlo Porro, os diretores da empresa (Luiz Roberto Barcelos, Vinícius Sampaio e Richard Muller), o presidente do Comitê Executivo de Fruticultura do RN (COEX), Fábio Queiroga, representante no Brasil da Green Sea, Hans Vos, Gerente do Porto de Areia Branca, representando a CODERN, Vinícius Rebouças, diretor de operações da Citri, Francisco Lopez.