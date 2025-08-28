Agressão, morte, casamento e Seleção: a semana do goleiro Hugo Souza

CNN Brasil

O goleiro do Corinthians, Hugo Souza, teve uma semana intensa entre conquistas e dramas no futebol e na vida pessoal.

O atleta foi convocado por Carlo Ancelotti para representar o Brasil nas partidas contra Chile e Bolívia nas Eliminatórias da Copa. No mesmo dia, o jogador pediu a namorada, a influencer Rauany Barcellos em casamento. Mas, o atleta também enfrenta dificuldades.

Nesta quarta-feira (28), Hugo não foi vazado na vitória do Timão sobre o Athletico-PR por 1 a 0 na Copa do Brasil, em Curitiba. Apesar do bom resultado, o atleta foi vítima de uma agressão de um torcedor que invadiu o gramado da Arena da Baixada.

O atleta também revelou um drama familiar. A companheira do atleta, Rauany, estava grávida, mas perdeu os filhos. “Minha esposa estava grávida e nós perdemos nossos bebês, mexeu com minha cabeça”, explicou após o jogo.

Agressão em campo

No fim da segunda etapa contra o Furacão, já nos acréscimos, um torcedor invadiu o campo e agrediu o goleiro convocado para a Seleção Brasileira. Hugo Souza optou por não reagir ao ataque e se distanciou. André Ramalho, Ryan e Breno Bidon, que estavam próximos, contiveram o torcedor até a chegada dos seguranças.

Após a partida, Hugo falou sobre o episódio e pediu para que o invasor fosse punido.

“É uma situação muito chata, que não pode acontecer no futebol. A torcida do Athletico fez uma uma grande festa, fez uma festa bonita para a equipe deles e eu acho que isso estraga tudo o que eles fizeram no arquibancada. Uma atitude feia, que não pode existir. Ele realmente veio para me agredir, ele chegou a me agredir, só que eu acho que ele se deparou com a besteira que estava fazendo e, quando ele chegou perto, diminuiu a força. Mas eu acho que isso não pode ficar impune, porque como aconteceu comigo, não pode acontecer com qualquer um”, disse o goleiro do Timão.

Drama com filhos

“Gostaria até de fazer um desabafo sobre uma situação delicada há pouco atrás. Minha esposa estava grávida e nós perdemos nossos bebês, mexeu com minha cabeça, mas nunca deixei transparecer para ninguém”, explicou o atleta. Ele e a esposa, Rauany Barcellos, perderam os bebês durante a gestação.

“Nunca deixei de trabalhar e dar meu melhor. Hoje poder estar convocado de novo para Seleção e fazer uma partida como essa, então vou dedicar a partida de hoje para ela”, concluiu Hugo Souza, em entrevista pós-jogo da Copa do Brasil.

Felicidade no casamento

Rauany, namorada do atleta, publicou nesta segunda-feira (25), fotos e um vídeo do momento do pedido surpresa feito em um quarto de hotel decorado com flores, balões e a frase “Marry me” (case-se comigo, em inglês).

“O começo de todos os sempres”, escreveu a influenciadora em sua rede social ao comentar o pedido do goleiro do Timão. O casal assumiu o relacionamento após o título do Campeonato Paulista conquistado por Hugo e pelo elenco corintiano.

Convocação para Seleção Brasileira

Hugo Souza foi convocado pela segunda vez, na segunda, para defender a Seleção Brasileira nos dois próximos jogos da equipe nacional.

Junto com Alisson e Bento, ele será uma das opções de Carlo Ancelotti para as partidas contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

