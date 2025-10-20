AGRADA-TE DO SENHOR – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

AGRADA-TE DO SENHOR

Agrada-te do SENHOR, e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao SENHOR, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Descansa no SENHOR e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor; não te impacientes; certamente, isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no SENHOR possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio; procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão á terra e se deleitarão na abundância de paz. (Salmos 37:4-11)

Dentro de uma visão teológica e espiritual, o termo usado pelo salmista ao dizer: “entregar o seu caminho ao Eterno”, gera a imagem dimensional espiritual e determina a vontade do Eterno como prioridade à frente dos nossos próprios projetos e planos. Neste sentido, dar total prioridade e consentimento ao querer do Eterno é compreender que Ele quer o mesmo para seus servos. É natural que a tendência humana seja querer resolver tudo e fazer suas próprias escolhas, mas, quando permitimos que o Eterno seja o nosso guia na estrada da vida, Ele se responsabiliza pela chegada na vitória, basta crer!

Quando aprendemos a confiar no Eterno e entregamos a Ele tudo, algumas mudanças e algumas etapas são visíveis em nossa caminhada. Vejamos quais: a) a oração em espírito é constante e sentimos nossa vida ser conduzida pelo espírito do Eterno; b) o desejo da leitura das Sagradas Letras é constante e primordial no nosso viver; c) todas as decisões são tomadas depois da oração e espera na resposta do Eterno.

Há conforto e segurança em confiar no Eterno. Alguns versículos apontam para esse caminho, como o caminho da saída para as provações da vida. No Salmo 56:3, aponta-se que, nos dias de medo, devemos continuar crendo e confiando. Já no livro de Isaías 41:10, nos ensina que Ele dá forças e fortalece no dia mal. No Salmo 23:4, é garantida a presença do Eterno nas dificuldades e tribulações. No livro de João, é apresentado o Eterno como o caminho da paz.

Em dias de noites escuras, aprenda a ter o hábito de orar, ler as Sagradas Letras, tenha amigos que possam lhe ajudar na jornada da vida, use a fé como arma de combate contra o estresse, a angústia e a solidão, mantenha a fé como o foco de vida. É, por fim, confie no Eterno, pois suas promessas nunca falham.

Portanto, em todo o tempo, confie no Eterno e não olhe para as circunstâncias. Pois, é em dias de incertezas que o seu poder se manifesta, dando vitória e alegria ao que acredita. Assim, segue o conselho que dizer: ⁴ Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. (Salmos 37:4)

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo