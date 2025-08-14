Agosto Lilás: LBV reforça apoio às mulheres na superação da violência

8% das atendidas pelo Programa Ser Mulher romperam o ciclo de violência

A cada 4 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A Legião da Boa Vontade (LBV), por meio do programa Ser Mulher , tem contribuído de forma contínua e sensível com a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher, promovendo a reconstrução da autoestima, o fortalecimento da autonomia e a reinserção social de centenas de mulheres em situação de vulnerabilidade.

No primeiro semestre de 2025, o programa atendeu 118 mulheres em situação de violência, oferecendo acompanhamento psicológico e social, rodas de conversa, oficinas, encaminhamentos aos órgãos de proteção e articulação com a rede de apoio.

O impacto é visível e transformador:

• 69% das mulheres atendidas apresentaram melhorias na autoimagem e autoconceito;

• 62% passaram a demonstrar mais autonomia e independência;

• 47% conseguiram romper o ciclo de violência;

• 41% conseguiram finalizar a relação com o agressor;

• 65% demonstraram estar mais apropriadas sobre seus direitos e sobre a cultura de enfrentamento à violência.

Além disso, 29% buscaram órgãos de proteção e 48% tiveram redução da reincidência da violência, o que comprova que a metodologia aplicada tem efeito direto na interrupção do ciclo violento.

Outro destaque foi uma parceria realizada pela LBV com o Instituto ELA, que ofereceu cursos profissionalizantes e palestras sobre empoderamento, ampliando a perspectiva de autonomia financeira das mulheres e de reinvenção de suas trajetórias.

PROGRAMA SER MULHER

A LBV oferece atendimento psicológico gratuito e on-line para mulheres de todo o Brasil (a partir dos 12 anos). O serviço também está disponível para filhos e filhas de mulheres que vivenciaram situações de violência de gênero. A inscrição pode ser feita de qualquer parte do Brasil pelo WhatsApp: (11) 99996-6557. Após o contato, é só aguardar a primeira sessão, de acordo com a agenda dos profissionais disponíveis.

Em São Paulo/SP, basta dirigir-se pessoalmente ao Centro de Assistência Humanitário da LBV localizado na Av. Rudge, 898, Bom Retiro (próximo à ponte da Casa Verde). Para outras informações, acesse https://lbv.org/programa-ser-mulher/