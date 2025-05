AGN-RN é reconhecida nacionalmente por impulso ao empreendedorismo

A Agência de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN-RN), instituição financeira liderada pelo Governo do RN, foi agraciada com o Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica durante cerimônia de entrega da premiação em Brasília. A premiação valoriza as iniciativas que a geração de renda, qualificação profissional e empreendedorismo para famílias no Cadastro Único.

Entre as agências de fomento do país, a AGN-RN ficou em terceiro na categoria Empreendedorismo e Fomento, em razão do apoio a empreendedores potiguares que atuam no estado e que estão incluídos no Cadastro Único, do Governo Federal. Dentre as instituições financeiras homenageadas, estão ainda BNB, Banco da Amazônia (Basa) e Agência de Fomento do PI (Badespi).