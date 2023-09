Agentes são capacitados para lidar com situações de crimes de trânsito

Agentes de trânsito do município passaram por curso de qualificação desenvolvido para trabalhar a complexidade dos crimes de trânsito. O objetivo foi aprimorar a abordagem, desde a identificação de infrações até a gestão de acidentes graves e criminais. As atividades aconteceram na segunda-feira, 4, nas instalações da Faculdade Uninassau e foi ministrada pelo delegado de Polícia Civil, Dênis Carvalho.

Durante o treinamento, os agentes foram provocados a estudos de casos reais, exercícios teóricos e questionamentos para o aperfeiçoamento de suas habilidades no enfrentamento a situações desafiadoras de trânsito.

“Esse momento é de grande importância, tendo em vista que a capacitação deve acompanhar a velocidade do trânsito. Então é um volume de informações imprescindíveis para a prestação do bom serviço à população, frisou o inspetor de trânsito, Cosme Jr.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Segurança, Mobilidade Urbana, Defesa Civil e Trânsito (Sesdem), entende que esse curso é um passo importante na direção a um trânsito mais seguro.

“Nós recentemente vimos o advento da Lei n.º 14.599/23, que promoveu mais de 50 alterações no Código de Trânsito Brasileiro. É de extrema importância esse primeiro contato para atualizarmos os agentes de trânsito que interagem com a população e devem aplicar os novos indicadores da lei. Quero parabenizar o secretário Costa e o diretor de Mobilidade Urbana, Luís Correia, que estão à frente da Sesdem, porque juntos tivemos essa preocupação de fazer esse curso o mais rápido possível. E, enfim, com essa atualização trazer mais segurança para o trabalho dos agentes de trânsito e para a população. Portanto, eu quero parabenizar mais uma vez a iniciativa e com certeza esses agentes hoje estão saindo mais capacitados para prestar o melhor serviço à população,” diz o delegado Dênis Carvalho.

Recentemente, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) passou por alteração, promovendo uma importante mudança no funcionamento e serviços do trânsito local. A Lei n.º 14.599/23 passou a ampliar a atuação dos agentes de trânsito municipais. Com isso, se torna ainda mais imprescindível os agentes de trânsito entender os procedimentos adequados para diversas novas situações, assim como em casos de crimes de trânsito. Pensando nisso, a Prefeitura segue capacitando esses profissionais, visando garantir que nossa cidade esteja cada vez mais segura e com profissionais preparados nas ruas.

O curso se torna importante porque traz benefícios para a comunidade, como o aumento da segurança nas ruas, a redução da impunidade em casos de crime de trânsito, maior eficiência na aplicação da legislação, além de uma equipe ainda mais preparada para garantir a eficiência das suas atribuições.

“Olha, graças a Deus, nós estamos nessa luta, qualificando cada vez mais, são vários cursos que a gente vem conseguindo para melhorar o atendimento à população através dos agentes de trânsito. Queremos agradecer também à Polícia Civil, em especial ao doutor Dênis por ter ministrado esse curso. Esse ensinamento possibilita os nossos agentes aprenderem o que fazer num local de acidente de trânsito com vítima. Também facilita o trabalho da Polícia Civil, que num acidente como esse precisa de algumas medidas que sejam tomadas no local e que o agente de trânsito, que é quem chega primeiro, é quem vai tomar essa medida. Por isso, a importância dessa formação”, destacou o secretário de Segurança no município, Walmary Costa.

