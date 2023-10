Agente comunitário, massoterapia e mais: UFRN abre processo seletivo com 242 vagas para cursos técnicos na área de saúde

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) abriu um processo seletivo com 242 vagas para cursos técnicos na Escola de Saúde da instituição. O ingresso é para o ano de 2024.

As vagas são para:

Agente Comunitário em Saúde (presencial) – 45 vagas para 1º semestre

Técnico em enfermagem (presencial) – 36 vagas para 1º semestre e 36 para 2º

Técnico em massoterapia (presencial) – 45 vagas para 1º semestre

Vigilância em Saúde (semipresencial) – 35 vagas para 1º semestre

Cuidados de Idosos (presencial) – 45 vagas para 1º semestre.

O edital foi publicado e as inscrições começam no dia 30 de outubro e vão até o dia 23 de novembro, no valor de R$ 30. As provas serão aplicadas no dia 3 de dezembro em Natal, às 14h.

A grande novidade deste processo seletivo é a oferta de 45 vagas para ingresso no curso de Cuidados de Idosos, que será ministrado no turno noturno e em formato presencial.

Já o de Vigilância em Saúde será ofertado em formato semipresencial, sendo 50% da carga horária total do curso realizada presencialmente e 50% à distância, em plataforma de ensino on-line da Instituição.

As aulas presenciais ocorrerão uma vez por semana nos turnos matutino e vespertino, nas dependências da Escola de Saúde, e as práticas supervisionadas ocorrerão presencialmente, durante toda a semana, nos serviços de saúde, no turno matutino.

Os demais cursos ofertados nesta seleção são na modalidade totalmente presencial.s

Os candidatos interessados nas vagas deverão certificar-se de que preenchem todos os requisitos exigidos no Edital. Além do Edital com os critérios de seleção, os demais documentos referentes ao processo seletivo, inclusive o programa de estudos, já se encontram disponíveis no site do Núcleo Permanente de Concursos da UFRN (Comperve), no menu Cursos Técnicos.