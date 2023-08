Agenda cultural marcará aniversário de 19 anos do Teatro Municipal Dix-huit Rosado

O Teatro Municipal Dix-huit Rosado completa neste sábado (5), 19 anos de fundação. E para marcar a data, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Cultura, preparou uma extensa agenda cultural. A programação terá início às 18h e se estenderá até as 22h30, aberta ao público.

Um cortejo cultural organizado pela Cia Rascunho de Teatro, partindo do Memorial da Resistência, às 18h, em direção ao Teatro Municipal Dix-huit Rosado, abrirá as comemorações. Em seguida haverá apresentações incluindo teatro, literatura de cordel e música.

Às 19h está previsto uma apresentação da quadrilha estilizada Lume da Fogueira (campeã do concurso interestadual de quadrilhas realizado no “Mossoró Cidade Junina”). A agenda comemorativa dos 19 anos do Teatro Dix-huit Rosado segue com a participação da Banda Sinfônica Municipal Artur Paraguai, que também aniversaria nesta semana. Na última terça-feira (2), a banda completou 87 anos de existência.

Após a participação da Banda Artur Paraguai será a vez das apresentações dos poetas Antônio Francisco e Concriz. Às 20h acontecerá o cerimonial com a presença do prefeito Allyson Bezerra, da primeira-dama Cínthia Pinheiro, do secretário municipal de Cultura, Igor Ferradaes, e do diretor do Teatro Dix-huit Rosado, Francisco das Chagas Soares (Chiquinho). Em seguida será encenada a peça teatral “Fragmentos”, da Cia Rascunho. A agenda será encerrada com a apresentação da cantora Caroline Melo.