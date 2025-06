Agência reguladora de Mossoró disponibiliza contato para denúncias e solicitações sobre saneamento básico

A Agência Reguladora de Serviços Públicos de Mossoró (AGRM), disponibilizou a partir desta segunda-feira (2) um novo canal de atendimento para demandas relacionadas à saneamento básico e distribuição de água, serviços realizados pela empresa CAERN.

O novo contato é ainda mais prático, através do WhatsApp, facilitando o contato entre a AGRM e a população mossoroense. O número disponível é o (84) 9 9655-6587.

“A AGRM, através do seu canal de ouvidoria, disponibiliza o serviço de atendimento via whatsapp, porque entende que essa é a ferramenta é mais utilizada pela população quando precisa se comunicar em relação a qualquer problema ou qualquer questão envolvendo sua moradia. Então visando praticidade, visando eficiência, visando redução de custos e visando uma maior eficácia no serviço da ouvidoria e na prestação de serviço de assistência ao público de forma geral, a gente disponibiliza esse serviço de whatsapp justamente para aproximar o serviço do público geral, facilitando o acesso e dando mais condições para qualquer pessoa que precisar do serviço poder acessar de forma simples, de forma prática na comunidade da sua casa e recebendo toda a orientação legal, a orientação jurídica, a orientação necessária para resolver seu problema junto aos serviços públicos de Mossoró, focado na Caern.”, explicou o ouvidor Victor Carneiro.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos de Mossoró (AGRM) tem atuado diariamente na interlocução quanto a adequação da prestação de serviços de água e saneamento ao que está pactuado no contrato, garantindo usabilidade, efetividade e qualidade nos serviços.

Através da AGRM, é possível registrar críticas, falhas, reclamações ou pedir orientações pelo contato da Ouvidoria. O canal da Ouvidoria é a melhor opção para buscar a resolução de curto prazo para problemas enfrentados nas vias, bairros e residências, como problemas com saneamento básico e acesso ao abastecimento de água via Caern.