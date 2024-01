Aeroporto: operação da Zurich deve reduzir custos para estacionamento e passagens, diz prefeito de SGA

A entrada da Zurich Airport Brasil como operadora do Aeroporto Internacional Aluízio Alves, localizado em São Gonçalo do Amarante, deve reduzir os custos para uso do estacionamento no local e baratear o preço das passagens com a ampliação de voos e novos destinos. É o que apontou o Prefeito de SGA, Eraldo Paiva, em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News Natal, na manhã desta quarta-feira (10). A empresa suíça, vale lembrar, venceu o processo de relicitação do equipamento e começa a operar no início de março.

Segundo Eraldo Paiva, uma das principais dificuldades enfrentadas por quem trabalha com o translado de passageiros é o custo para uso do estacionamento. Na reunião realizada junto à Prefeitura, contudo, a Zurich afirmou que o equipamento não será terceirizado.”Com isso, ela [empresa] já comunicou que vai baixar o valor do preço do estacionamento. Isso já é um ganho real e direto. Todo mundo sente isso”, destacou. Até o momento, não há informações precisas sobre o percentual de redução dos valores atuais. O preço mínimo, equivalente ao período de 1h de uso,custa R$ 18.

Além da expectativa para maior acessibilidade no equipamento, o prefeito de SGA pontuou que o preço da passagem está diretamente ligada à quantidade de voos. Segundo ele, uma vez que o Aeroporto Aluizio Alves ampliar as rotas, além dos estímulos que devem acompanhar a chegada do Hub dos Correios no equipamento, os valores dos bilhetes deverão ser barateados. “O Hub dos Correios deve transformar a economia de São Gonçalo do Amarante e, consequentemente, do Rio Grande do Norte. Ele irá transformar a cidade em um centro de e-commerce no Nordeste”, complementa.

Política

Na política, Eraldo Paiva, que vai concorrer à reeleição à Prefeitura de SGA, argumentou que não há quaisquer diálogos com o presidente da Câmara da cidade, o vereador Geraldo Veríssimo, no tocante à questão partidária. O parlamentar ingressou recentemente ao PP, partido comandado pelo Deputado Federal João Maia (PP-RN), que já lançou pré-candidatura para a gestão municipal. “Por enquanto, o que nós temos é um prefeito pré-candidato à Prefeito que iremos trabalhar para consolidar. Estamos dialogando com nosso grupo para ver quem tem mais representação e ser nosso nome à vice-prefeito ou vice-prefeito”, pontuou.