Aeroporto de Natal é fechado após suspeita de bomba em avião

O Aeroporto de Natal foi fechado por suspeita de bomba em uma aeronave, neste sábado (18).

A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o aeroporto, confirmou que o terminal chegou a ficar fechado para pousos e decolagens por pouco mais de uma hora, após o relato de uma suspeita de bomba em um voo que seguia para Recife.

“Imediatamente, todos os protocolos de segurança foram acionados pelo aeroporto. A suspeita não se confirmou. E o aeroporto já está aberto e operacional”, informou a administradora.

O aeroporto internacional fica localizado em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal.