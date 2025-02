Aeronáutica abre 345 vagas para concurso; Salários chegam a R$ 8.245

A Força Aérea Brasileira (FAB) está com inscrições abertas para o processo seletivo que oferece 345 vagas para profissionais com nível superior em diversas áreas. Os aprovados poderão receber salários iniciais de até R$ 8.245,00.

As vagas são destinadas a médicos, dentistas, farmacêuticos, engenheiros, capelães e integrantes do quadro de apoio. As inscrições podem ser feitas até 17 de março no site da FAB. A taxa de inscrição é de R$ 150,00, com possibilidade de isenção até 23 de fevereiro para alguns candidatos.

O processo seletivo inclui diversas etapas:

Provas escritas (16 de junho)

Inspeção de saúde

Exame de aptidão psicológica

Teste de avaliação do condicionamento físico

Prova prático-oral (para dentistas e farmacêuticos)

Prova oral (para médicos)

Procedimento de heteroidentificação para candidatos negros

Validação documental

Os aprovados deverão realizar um curso ou estágio no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), em Lagoa Santa (MG), com duração aproximada de 17 semanas, com início em 20 de abril de 2026.

Após a conclusão do curso, os candidatos são nomeados conforme a área escolhida:

Segundo-Tenente (capelães): R$ 7.490,00

Primeiro-Tenente (demais áreas): R$ 8.245,00

Os requisitos variam conforme a especialidade:

Para médicos, dentistas, farmacêuticos e engenheiros, a idade máxima é de 35 anos até 31 de dezembro de 2026.

Para o estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio, a idade máxima é de 32 anos.

Para capelães, a faixa etária exigida é entre 30 e 40 anos.