Advogados são presos suspeitos de facilitarem comunicação entre detentos e facções

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor), na madrugada desta quinta-feira, 30, resultou na prisão de dois advogados em Natal, por facilitarem a comunicação de detentos da Penitenciária de Alcaçuz, em Nísia Floresta (cidade da Grande Natal), para pessoas do lado de fora da cadeira.

Os envolvidos, um homem e uma mulher, foram alvos de cumprimento de mandados de busca e apreensão em residências e escritórios de advocacia.

A Ordem dos Advogados do Brasil no RN (OAB/RN) se pronunciou por meio de nota. Confira:

“A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte, por meio de sua Central de Defesa de Prerrogativas, acompanha desde a madrugada desta quinta-feira (30), operação policial para o cumprimento de mandados de busca que têm como alvo advogados suspeitos de estarem envolvidos em esquema de comunicação ilegal nas unidades prisionais.

Os procuradores de prerrogativas seguem adotando todas as providências para que os mandados de busca e apreensão sejam cumpridos em estrito respeito à legislação, garantindo a inviolabilidade dos escritórios de advocacia, com relação a objetos que não sejam relacionados à investigação (fishing expedition), conforme determina o Estatuto da OAB.

Vale ressaltar que a OAB/RN não realiza a defesa técnica de nenhum dos advogados envolvidos, mas está vigilante para que as prerrogativas da advocacia sejam respeitadas.”