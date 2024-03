Advogados podem se inscrever para concorrer a suplente do TRE-RN de 4 a 8 de março

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tornou público que estão abertas, a partir da segunda-feira, 4 de março, até a sexta-feira (8/3), as inscrições para os advogados interessados em concorrer à formação de lista tríplice, destinada a uma vaga de membro suplente, classe de jurista, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RN). Isto em decorrência do término do biênio do juiz eleitoral substituto Daniel Cabral Mariz Maia, em 30 de março.

Os detalhes sobre inscrição estão contidos no Edital Nº 09, de 28 de fevereiro. O advogado ou advogada interessados em integrar a lista deverá dirigir o requerimento ao presidente do TJRN, protocolado na Secretaria Geral do Tribunal, localizado à AV. Jerônimo Câmara, nº 2.000 – Nossa Sra. de Nazaré, 11º andar, Natal (RN), no prazo mencionado no item I, instruído, obrigatoriamente, com a documentação exigida no artigo 4º da Resolução Nº 23.517/2017 do TSE. (Justiça Potiguar)