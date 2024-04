Advogada e cliente foram mortos por vingança a assassinato de vaqueiro no RN

As investigações sobre o duplo assassinato da advogada Brenda Oliveira, de 26 anos, e de um cliente dela, Janielson Nunes de Lima, de 25 anos, em janeiro deste ano, revelaram que eles foram vítimas de um plano de vingança. Na manhã desta terça-feira 30, durante uma operação da Polícia Civil do RN para esclarecer o crime, oito pessoas foram presas. Entre os detidos está um policial militar, cuja residência foi encontrada com um estoque de diversas armas ilegais (veja vídeo abaixo). O cabo estava em serviço quando foi preso.

De acordo com as autoridades, o alvo principal dos responsáveis pelo crime era Janielson, cliente de Brenda. Ele estava sob investigação como suspeito da morte do vaqueiro João Victor Bento da Costa, de 19 anos, assassinado a tiros na madrugada de 28 de janeiro, durante uma vaquejada no Parque Maria Salete, em Santo Antônio.

Segundo as investigações, o assassinato de Janielson foi planejado e realizado por familiares e amigos de João Victor. Os responsáveis pelo crime aguardaram a saída do suspeito da delegacia, em 30 de janeiro, e o executaram a menos de 1 km da unidade policial.

Além de Janielson, os criminosos também tiraram a vida da advogada Brenda Oliveira, que estava dando carona para ele. Outras três pessoas da família ou associadas a Janielson estavam no veículo e sobreviveram. Os detidos também enfrentarão acusações de tentativa de homicídio contra essas pessoas.

