Advogada do Rio Grande do Norte é presa na Paraíba por suspeita de golpes

De acordo com a Polícia Civil, pessoas contratavam a advogada, pagavam, e não obtinham o retorno nos processos que ela assumia na Justiça.

Por g1 PB

29/07/2025 17h52 Atualizado há 15 minutos

Central de Polícia de João Pessoa — Foto: Divulgação/Polícia Civil da Paraíba

Uma advogada do Rio Grande do Norte, identificada como Beatriz Chianca, foi presa por suspeita de aplicar golpes contra diversas pessoas, nesta terça-feira (29). As informações foram confirmadas pela Polícia Civil.

O g1 não conseguiu contato com a defesa da advogada.

De acordo com o delegado Ademir Fernandes, ela não tem registro na OAB-Paraíba e sim na seccional do Rio Grande do Norte, ou seja, não poderia atuar no estado. As investigações apontam que uma denúncia chegou para a Delegacia de Defraudações sobre uma conduta suspeita da mulher, que havia sido contratada por R$ 18 mil para advogar em uma ação.

Devido a demora no retorno da advogada sobre a ação, a pessoa que fez a denúncia pesquisou pelo nome da advogada na internet e encontrou notícias sobre golpes que ela supostamente teria cometido no Rio Grande do Norte. A maior parte dos golpes consistia em pegar o dinheiro e não executar o trabalho contratado.

O denunciante também entrou em contato com as instituições que teriam que ser informadas na ação sobre o processo administrativo, mas elas confirmaram ao denunciante que não houve contato. As informações foram repassadas pelo delegado do caso.

A mulher foi presa em flagrante. Outras vítimas entraram em contato com a Polícia Civil relatando que também sofreram os golpes. A polícia vai ouví-las.