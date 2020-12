Advento 2020. Bispos irlandeses: “Mantenham Cristo no centro do Natal

Neste tempo de Advento, os bispos irlandeses exortam os fiéis a permanecerem ao lado dos mais necessitados, para levar a esperança e a alegria do nascimento de Cristo aos doentes, isolados, solitários ou pobres, dando sua contribuição a instituições de beneficência como, a Sociedade de São Vicente de Paulo. Eles ressaltam que “de certa forma as restrições devidas à Covid-19 oferecem maiores oportunidades para a oração e a reflexão, para o tempo passado com a família e a dimensão para entrar no verdadeiro significado do Natal”

“Encorajamos fortemente os fiéis a manterem Cristo no centro do Natal deste ano. Claramente será impossível para nossas grandes congregações habituais se reunirem para a Missa da Vigília de Natal ou do dia de Natal.”

Assim escrevem os bispos irlandeses num comunicado de imprensa difundido na quarta-feira (02/12), “Mantenham Cristo no centro do Natal”, no qual lembram aos católicos que a obrigação de participar da missa aos domingos e feriados nesta época de pandemia continua suspensa. E como “o Natal não é apenas um dia”, convidam os fiéis a participar da celebração eucarística escolhendo um dia entre a Vigília de Natal e a Epifania.

Transformar o próprio lar em “pequenas igrejas” domésticas

Os prelados irlandeses ressaltam que os católicos poderão acompanhar as Missas de Natal e acolher o nascimento do Senhor Deus Menino através de numerosos sites e poderão “experimentar a riqueza espiritual desta estação especial de muitas maneiras”.

Os bispos sugerem que transformem suas casas em “pequenas igrejas” nas quais convidar o Cristo Menino a entrar; que se reúnam em casa ao redor do presépio para rezar ou entoar um cântico de Natal; e que visitem – reiteram – sua igreja local, nesses doze dias, para rezar por suas famílias e por aqueles que são particularmente atingidos pela pandemia.

Confiar na divina misericórdia num Ato de Contrição Perfeita

Além disso, como para aqueles que desejam confessar-se pode não ser possível, encorajam os fiéis “a depositar sua confiança na misericórdia de Deus através de um Ato de Contrição Perfeita”.

Vatican News – AP/RL