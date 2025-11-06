Adutora do Agreste Potiguar fortalece segurança hídrica do RN

Com capacidade para distribuir mais de 3,2 milhões de litros de água por hora e assegurar abastecimento para cerca de meio milhão de potiguares, a Adutora do Agreste Potiguar teve a sua ordem de serviço assinada nesta quinta-feira (6), no Centro Administrativo do Estado, pela governadora Fátima Bezerra e pelo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa.

A obra, orçada em R$ 448,5 milhões e inserida no Novo PAC, representa um marco histórico para o desenvolvimento hídrico do Rio Grande do Norte. O empreendimento será executado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e tem como objetivo reforçar e ampliar o abastecimento de água em 38 cidades do Litoral Leste e Agreste potiguar, impactando diretamente 13 municípios e beneficiando outros 25 de forma ampliada.