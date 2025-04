Adutora Apodi-Mossoró: reservatório no bairro Bela Vista terá capacidade para cinco milhões de litros de água

O bairro Bela Vista, em Mossoró, está recebendo as obras do reservatório que vai acumular a água captada pela adutora Apodi-Mossoró. O serviço está na etapa da execução das ferragens e concretagem. Será possível acumular cinco milhões de litros de água no novo reservatório. Os testes para chegada de água na cidade pela adutora têm previsão de ocorrer no segundo semestre de 2025.

A adutora Apodi-Mossoró abastecerá a cidade com mais de 1 milhão de litros de água por hora. Estão sendo investidos nesta fase da obra um total de R$ 82 milhões. Durante os testes, a água será injetada na rede de água da cidade. Após a conclusão do reservatório, previsto para janeiro de 2026, ela será reservada e distribuída para os reservatórios já existentes em Nova Betânia, Abolição I, Bom Jardim, Doze Anos e Santo Antônio. Á água da adutora irá somar-se ao serviço de setorização que já está sendo desenvolvido no abastecimento de Mossoró.